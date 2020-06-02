Улучшение эпидемиологической обстановки в стране позволило определиться с новой датой голосования по поправкам к Конституции. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 2 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

Улучшение эпидемиологической обстановки в стране позволило определиться с новой датой голосования по поправкам к Конституции. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 2 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9 035 человек. Общее число зараженных превысило 414 тысяч.Президент России Владимир Путин после совещания с рабочей группой подписал указ о назначении голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Ранее оно было перенесено в связи с распространением коронавируса.Глава ЦИК Элла Памфилова предложила предусмотреть возможность проводить голосование в течение семи дней, включая 1 июля. Волеизъявление граждан будет проходить как в помещениях, так и на открытом воздухе. Из-за коронавируса использование масок и перчаток обязательно.В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Их открыли с 1 июня в рамках второго этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса в России.Со 2 июня в Москве откроют Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор. С 6 июня для верующих будут доступны остальные храмы столицы.Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились почти 6,2 миллиона человек. Свыше 372 тысяч скончались. Число выздоровевших приближается к трем миллионам.В США коронавирусом заразились более 1,8 миллиона человек. В Бразилии инфекция обнаружена у 515 тысяч граждан.В азиатских странах летальность от коронавируса COVID-19, по всей видимости, оказалась ниже, чем на Западе. По мнению врача-эпидемиолога Кэнтаро Ивата, это может быть связано с генетическими и имунными особенностями, а также с сердечно-сосудистыми причинами. Об этом он заявил в интервью РБК.Коронавирус в МосквеЗаболели – 183 088Умерли – 2 553Выздоровели – 82 239Коронавирус в РоссииЗаболели – 414 878Умерли – 4 855Выздоровели – 175 877Коронавирус в миреЗаболели – 6 150 963Умерли – 372 980Выздоровели – 2 732 060Статистка коронавируса на 31 мая 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква183 0882 55382 239Россия414 8784 855175 877США1 830 785106 819512 059Весь мир6 170 963372 9802 880 060Коронавирус сегодня | | || | | | |