Улучшение эпидемиологической обстановки в стране позволило определиться с новой датой голосования по поправкам к Конституции. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 2 июня 2020 года – в материале Дни.ру.
Улучшение эпидемиологической обстановки в стране позволило определиться с новой датой голосования по поправкам к Конституции. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 2 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9 035 человек. Общее число зараженных превысило 414 тысяч.
Президент России Владимир Путин после совещания с рабочей группой подписал указ о назначении голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Ранее оно было перенесено в связи с распространением коронавируса.
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила предусмотреть возможность проводить голосование в течение семи дней, включая 1 июля. Волеизъявление граждан будет проходить как в помещениях, так и на открытом воздухе. Из-за коронавируса использование масок и перчаток обязательно.
В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Их открыли с 1 июня в рамках второго этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса в России.
Со 2 июня в Москве откроют Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор. С 6 июня для верующих будут доступны остальные храмы столицы.
Коронавирусом в мире по данным Университета Джона Хопкинса заразились почти 6,2 миллиона человек. Свыше 372 тысяч скончались. Число выздоровевших приближается к трем миллионам.
В США коронавирусом заразились более 1,8 миллиона человек. В Бразилии инфекция обнаружена у 515 тысяч граждан.
В азиатских странах летальность от коронавируса COVID-19, по всей видимости, оказалась ниже, чем на Западе. По мнению врача-эпидемиолога Кэнтаро Ивата, это может быть связано с генетическими и имунными особенностями, а также с сердечно-сосудистыми причинами. Об этом он заявил в интервью РБК.
Коронавирус в Москве
Заболели – 183 088
Умерли – 2 553
Выздоровели – 82 239
Коронавирус в России
Заболели – 414 878
Умерли – 4 855
Выздоровели – 175 877
Коронавирус в мире
Заболели – 6 150 963
Умерли – 372 980
Выздоровели – 2 732 060
Статистка коронавируса на 31 мая 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
183 088
2 553
82 239
Россия
414 878
4 855
175 877
США
1 830 785
106 819
512 059
Весь мир
6 170 963
372 980
2 880 060
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