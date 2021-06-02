28 мая в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко на фоне скандала с самолетом Райанэир. Появились детали встречи.

28 мая в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко на фоне скандала с самолетом "Райанэир". Появились детали встречи.Встреча двух политиков длилась пять часов. За это время стороны обсудили множество вопросов, в том числе проблемы Союзного государства и недавний инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании "Райанэир" и задержанием главреда телеграм-канала NEXTA и его девушки.На встречу с Владимиром Путиным президент Белоруссии Алексанр Лукашенко привез некий черный кожаный чемодан с гербом на крышке, содержимое которого интересовало всех. Теперь стало ясно, что там было.В кейсе содержались бумаги о сложившейся ситуации вокруг Союзного государства и об отношениях США, Евросоюза и Китая. Это была аналитика, которую подготовили белорусские спецслужбы, пишет . По словам Лукашенко, эта информация носит закрытый характер и не могли быть озвучены в эфире.Александр Лукашенко также добавил, что спецслужбы республики осуществили огромную работу, чтобы подготовить бумаги, о которых идет речь.Напомним, встреча Путина и Лукашенко состоялась в Сочи 28 мая. Помимо инцидента с самолетом и проблем Союзного государства лидеры обсудили авиаперевозки и партнерство в различных сферах.Ранее "Дни.ру" сообщали, почему на кадрах купания в Черном море