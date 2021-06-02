Не секрет, что наша область обладает большим экспортным потенциалом

Величественные памятники истории, самобытные народные традиции и уникальные товары местных производителей привлекают во Владимирскую область туристов со всего мира. Продукция, которая рождается в стенах наших предприятий, находит своих покупателей на нескольких континентах. Напряжённая конкуренция с иностранными компаниями стимулирует промышленников осваивать современные технологии, увеличивать мощности производств, создавать новые рабочие места.Именно поэтому от развития экспорта напрямую зависит и процветание нашей «малой родины».Готовы помогать28 мая в Парк-отеле «Вознесенская слобода» наградили победителей регионального конкурса «Экспортёр года Владимирской области-2020». Его организатором стала администрация региона в лице . Главные цели конкурса - поощрить экспортно ориентированных представителей бизнес-сообщества, простимулировать внешнеэкономическую деятельность и сформировать положительный имидж предпринимателей.В нашем регионе конкурс «Экспортёр года» провели уже в 5-й раз. В этом году в нём участвовали более 60 компаний, 46 из которых прошли отбор. Примечательно, что больше половины заявок поступило от предприятий сферы промышленности.- У этого регионального проекта очень большое значение для развития экспорта, - говорит Губернатор Владимир Сипягин, лично наградивший победителей конкурса. - Меня радует, что в этом году большинство участников, которые подавали заявки, - представители промышленных предприятий. Это говорит о потенциале нашей области, о развитии региональной экономики. Минувший год был непростым. Хочу поблагодарить представителей бизнеса, которые работают в сфере экспорта, за очень серьёзную и напряжённую работу. Пандемия, колоссальные ограничения и закрытие границ – в минувшем году они прошли суровую школу, выдержали все испытания с честью и достоинством. Экспорт – сложная вещь. Компании, которые выходят на внешний рынок, сталкиваются с многочисленными трудностями, как ледокол, плывущий во льдах. Администрация области, в свою очередь, готова протянуть руку помощи всем предприятиям, в том числе новичкам.Заслужившие признаниеЛучших экспортёров определили в 5 номинациях. Победители получили сертификаты на 100 тысяч рублей и право воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта.В номинации «Экспортёр года в сфере услуг» победила индивидуальный предприниматель Анна Жукова, возглавляющая парк-отель «Вознесенская слобода». Кстати, она уже становилась «Экспортёром года» в той же номинации по итогам 2018 года.- Участие в этом конкурсе выявило новую мотивацию, - говорит Анна Жукова. - Мы хотим не просто качественно оказывать гостиничные услуги, но и сделать так, чтобы туристы, в том числе из других стран, влюбились в наш регион, почувствовали владимирское тепло и радушие, чтобы они не хотели уезжать. Прошлый год был сложным, и я благодарю Центр поддержки экспорта за то, что, учитывая все текущие проблемы и некомфортное состояние бизнеса, он нас переориентировал, дал понять, что даже в таких условиях нужно развиваться. Во время участия в конкурсе мы поняли, что нам есть куда двигаться в работе с иностранными туристами.Экспортёром года в сфере агропромышленного комплекса стало ООО «ТД «Биагро». Компания организовала научный комплекс по созданию вакцин и ветеринарных препаратов для животных, развернула их промышленное производство. Сейчас её ассортимент насчитывает 7 биологических и 34 фармацевтических препарата. Свою продукцию компания поставляет в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Украину.- На экспорте продукции «пандемийный» год сказался жёстко, - говорит генеральный директор ООО «ТД «Биагро» Светлана Снегурова. - Это, в первую очередь, касалось средств передвижения. Было тяжело вывозить продукцию, хотя службы таможни и ветеринарного контроля работали как положено. Не было чётких рейсов, самолёт попросту мог не вылететь. Также была трудность в поставках сырья из-за рубежа. Зато в прошлом году мы многому научились, сейчас намного проще. Мы осуществили все цели, которые перед собой ставили. Я хочу поблагодарить сотрудников Центра поддержки экспорта. В «пандемийный» год они оказали нам огромную помощь, дали бесценные советы как вести себя в период локдауна.Экспортёром года в сфере промышленности стало ООО «Техносонус-Центр». Предприятие занимает лидирующие позиции на отечественном рынке звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов, технологий и инженерного консалтинга в области строительной и архитектурной акустики. Его продукцию поставляют в Армению, Беларусь, Грузию, Данию, Казахстан, Латвию и Литву.Лучшим экспортёром в сфере высоких технологий стало АО «РМ НАНОТЕХ» − один из крупнейших в Европе производитель мембранной продукции. Компания уже не раз становилась победителем конкурса «Экспортёр года Владимирской области» и лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России». Продукцию «РМ Нанотех» поставляют в 50 стран мира.В номинации «Прорыв года» победила компания «Полимар». Предприятие перерабатывает полимеры и производит полиэтиленовую плёнку. Благодаря узкой специализации, компания обеспечивает плёнкой большинство стекольных заводов нашей страны и соседнего Казахстана. В прошлом году предприятие стало осваивать и турецкий рынок.- Если взглянуть на итоги прошлого года с точки зрения эффективности работы регионального Центра поддержки экспорта, то окажется, что показатели, которые запланировали в начале 2020-го, мы превысили в несколько раз, - говорит первый заместитель Губернатора Владимирской области Александр Ремига. - В ходе работы, которую проводил Центр поддержки экспорта, заключили большое количество очень важных сделок. Поэтому приобретённые компетенции нужно развивать дальше, привлекать в работу как можно больше предприятий. Сейчас на территории нашего региона есть около 560 компаний, которые занимаются экспортной деятельностью. Из них около 470 – это субъекты малого предпринимательства, одна половина от остатка – это средний бизнес, а вторая – крупный. Естественно, нужно взаимодействовать со всеми.Поделились опытомПосле торжественной церемонии награждения состоялась конференция «Новые стандарты экспортной поддержки». В мероприятии задействовали представителей разных ведомств из нескольких регионов страны.- На конференции происходил межрегиональный обмен опытом, что очень важно, - говорит Александр Ремига. - Мы посмотрели на слабые и сильные стороны других регионов в рамках экспортной деятельности, сделали для себя выводы о том, какие практики можем применять в нашей области.Руководители Центров поддержки экспорта других регионов с интересом слушали владимирских спикеров и не напрасно, ведь нашим землякам действительно есть что рассказать...- По итогам прошлого года Владимирская область заняла 2 место в России по объёму поддержанного экспорта, - говорит представитель АО «Российский экспортный центр» Дарья Макарова. - Все экспортёры, которые к этому причастны, присутствовали на мероприятии. Все они внесли свой вклад. Владимирская область – регион с очень большим потенциалом. Мы думаем, что региональный Центр поддержки экспорта будет только развиваться. Сейчас его сотрудникам нужно масштабировать свой потрясающий труд, своё умение и просто поделиться им с предпринимателями.Она также отметила, что экспортная география нашего региона очень велика, ни один населённый пункт не обделён вниманием сотрудников . В номинации «Лучший экспортёр года в сфере промышленности» было много номинантов. Это очень отрадно, потому что промышленность – это ядро и основа экономики региона.