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<a href="https://33live.ru/novosti/02-06-2021-vo-vnukovskom-intensivno-proxodyat-parkovye-trenirovki-po-zumbe-joge-boksu-i-gorodkam.html" target="_blank">Во Внуковском интенсивно проходят парковые тренировки по зумбе, йоге, боксу и городкам</a> - Хотя начало лета пока еще удивляет москвичей обильными дождями и даже ночными похолоданиями, в Новой Москве полным ходом развивается движение Outdoor тренировок.