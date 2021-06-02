Хотя начало лета пока еще удивляет москвичей обильными дождями и даже ночными похолоданиями, в Новой Москве полным ходом развивается движение Outdoor тренировок.
Хотя начало лета пока еще удивляет москвичей обильными дождями и даже ночными похолоданиями, в Новой Москве полным ходом развивается движение
Outdoor
тренировок. Так, в зеленых зонах поселения Внуковское – парке Пыхтино и Рассказовка, а также возле пруда Таблетка – стартовали тренировки по зумбе, городкам, боксу, мультифиту и йоге. Тренировки проходят ежедневно.
Инициативу поддержал краеведческий портал Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь (newmoscow.life). Проект с одноименным названием реализует автономная некоммерческая организация центр поддержки гражданских инициатив Гражданское развитие благодаря финансовой поддержке Комитета общественных связей города Москвы по результатам победы в конкурсе грантов Мэра Москвы.
Развитие тренировок на свежем воздухе – это примета времени, – отмечает руководитель проекта Тимур Ахметвалеев. – Новая Москва активно развивает рекреационные зоны. На месте непроходимых и замусоренных лесных массивов появляются чистые благоустроенные парки, защищенные стандартами Москвы. И эти зоны отдыха быстро становятся центрами притяжения для жителей окрестных ЖК и населенных пунктов. Это явное свидетельство, что качество жизни в ТиНАО повышается. А вместе с ним меняется и отношение людей к досугу на природе: йога, фитнес и спортивные игры вместо шашлыков и костров.
На
outdoor-
тренировки во Внуковском приглашаются все желающие вне зависимости от возраста. Занятия проводят опытные профессионалы. Вход свободный.
В парке Пыхтино расписание включает занятия:
по танцевальной аэробике Зумба (Вт-21:00, Чт-19:30, Сб-10:00),
по боксу (Ср-19:00, Сб-10:00)
по йоге (Чт-11:00)
по
Bodyfit
(Чт-20:30, Сб-11:30)
по городкам (Пт-17:00, Сб-11:00, Вс-11:00)
по Мультифиту (Сб-11:00, Вс-11:00)
функциональные тренировки (Сб-12:00, Вс-12:00)
В парке Рассказовка занятия проходят по следующему графику:
Йога (Пн-10:30)
Функциональные тренировки (Сб-11:00, Вс-11:00)
Круговая тренировка (Сб-12:00)
Interval Mix (
Вс-10:00)
На набережной пруда Таблетка расписание включает:
Functional Workout
(Сб-11:00, Вс-11:00)
Тренировку Здоровая спина (Сб-12:00, Вс-12:00)
В рамках проекта АНО ЦПГИ Гражданское развитие также проводится конкурс достопримечательностей и точек притяжения ТиНАО. Все желающие могут присылать видео и текстовые презентации об интересных местах Новой Москвы на электронную почту организации по адресу [email protected]
Работы будут размещены на краеведческом портале. К концу лета будут подведены итоги пользовательского голосования, победители получат памятные призы.