Фотография и описание кандидата пропали из общего доступа на сайте политического объединения.

Во Владимирской области фэйковый кандидат , в чьём профиле стояло фото Тома Харди, по итогам голосования на праймериз «Единой России» набрал 540 голосов.«Я поднялся с самых низов Владимира, меня называли «Волк с Тандема», но я всегда именовал себя как «Жид-медведь» или «Сомелье с Лиговского». Я так много курю, что, когда жена приехала с Курил, я и её скурил. Мне нечего больше добавить, а если есть, то я предпочитаю бичпакет, залитый 37», - указал в графе «о себе» потенциальный кандидат на выборы в Госдуму.В пресс-службе реготделения партии появление такого сторонника пояснили прозрачностью процедуры.«В условиях самовыдвижения, когда любой беспартийный гражданин страны имеет право на участие, такие случаи возможны», - отметили в партии власти.Интересно, что позднее фотография и описание кандидата пропали из общего доступа на сайте политического объединения.Напомним, что в предварительном голосовании среди списочников стал Алексей Говырин. По одномандатному округу №79 за кресло депутата ГД будет бороться Игорь Игошин, его результат на ПГ - 70515 человек. По 80-му округу пойдёт основатель группы компаний «Аби-групп» Григорий Аникеев. За него набралось 75 443 бюллетеня и электронных голоса. Оба – действующие народные избранники российского парламента.