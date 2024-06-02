Крупный пожар охватил деревообрабатывающее производство в деревне Сергеиха Камешковского района на улице Карла Либкнехта. Возгорание произошло во второй половине дня 1 мая. Спасателям о

Крупный пожар охватил деревообрабатывающее производство в деревне Сергеиха Камешковского района на улице Карла Либкнехта. Возгорание произошло во второй половине дня 1 мая. Спасателям о нем сообщили в 16:30, рассказали в пресс-службе МЧС. Горели второй этаж и крыша. Огонь распространился на 2 500 квадратных метров. По информации на 10 утра 2 мая, полностью огонь еще не