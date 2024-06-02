Во Владимирской области ввели штрафы за размещение аттракционов в неустановленных местах.

В ходе последнего заседания Законодательного Собрания Владимирской области 30 мая были обсуждены изменения в штрафных санкциях. В региональный Кодекс об административных правонарушениях были внесены поправки, устанавливающие новые штрафы за использование сезонных аттракционов.Теперь за прокат товаров и транспорта для отдыха, а также за размещение аттракционов в непредусмотренных местах предусмотрены штрафы от 5 до 20 тысяч рублей. Целью введения этих штрафов является повышение безопасности при предоставлении услуг проката и размещении аттракционов.Нарушение этих правил теперь подлежит административной ответственности в соответствии с законодательством Владимирской области об административных правонарушениях.