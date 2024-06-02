Во Владимирской области более 3 тысяч подростков планируют работать этим летом В настоящее время в...

Во Владимирской области более 3 тысяч подростков планируют работать этим летомВ настоящее время в филиалах регионального кадрового центра «Работа России» для временной занятости несовершеннолетних от 14 до 17 лет доступно 2,7 тыс. вакансий.Большая часть предложений (80 %) во Владимирской области – от бюджетных организаций. Ребята могут устроиться на работу дворниками, уборщиками, озеленителями, садовниками, младшими воспитателями. Также есть вакансии на производстве, например, помощника оператора линии, сборщика электрических машин и аппаратов.В пресс-службе Правительства Владимирской области поясняют, для трудоустройства необходимо обратиться в местный Центр занятости.Заключить трудовой договор могут жители области, достигшие 14 летнего возраста. Для несовершеннолетних предусмотрен сокращённый рабочий день, а заработную плату начислят пропорционально отработанному времени.«Все вакансии размещены на портале «Работа России», а это значит – официальное трудоустройство, заключение трудового договора и белая заработная плата. В этом году мы планируем трудоустроить более 3 тысяч несовершеннолетних от 14 до 17 лет, сейчас трудоустроено уже 160 подростков», – сообщила директор Центра занятости населения Наталья Крылова.Подробнее в эфире Радио России "Владимир" расскажет замминистра труда и занятости 33 региона Кирилл ЛапшинФото: пресс-служба Правительства Владимирской области