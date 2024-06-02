Во Владимирской области сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на производстве Накануне вечером...

Во Владимирской области сотрудники МЧС локализовали крупный пожар на производствеНакануне вечером (1июня 2024 года), в деревне Сергеиха Камешковского района произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии.Приехавшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит второй этаж и крыша.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, огонь охватил 2 500 квадратных метров здания.На месте работали 42 специалиста и 15 единиц техники.Специалисты МЧС не допустили распространение огня по зданию. Пожар был локализован.Фото, видео: МЧС по Владимирской области