Жара покинет Владимирскую область на следующей неделе
Аномальная жара покинет 33-й регион в начале...
Жара покинет Владимирскую область на следующей неделе
Аномальная жара покинет 33-й регион в начале следующей недели. Погода будет комфортной – около 22-27 градусов тепла, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 3 июня 2024 года, погода во Владимирской области будет в основном облачная, местами дожди и грозы.
Температура воздуха днем до +25..27°C. Ночью столбик термометра опустится до +16°C.
Атмосферное давление 742 - 746 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды на 3 июня 2024 года
Наши предки говорили: если в первые дни июня идет дождь, то весь месяц будет сухой. Утром нет росы - к дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: если ночи теплые, будет хороший урожай.
Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений