Жара покинет Владимирскую область на следующей неделе Аномальная жара покинет 33-й регион в начале...

Жара покинет Владимирскую область на следующей неделеАномальная жара покинет 33-й регион в начале следующей недели. Погода будет комфортной – около 22-27 градусов тепла, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда.По прогнозам синоптиков, в понедельник, 3 июня 2024 года, погода во Владимирской области будет в основном облачная, местами дожди и грозы.Температура воздуха днем до +25..27°C. Ночью столбик термометра опустится до +16°C.Атмосферное давление 742 - 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 3 июня 2024 годаНаши предки говорили: если в первые дни июня идет дождь, то весь месяц будет сухой. Утром нет росы - к дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: если ночи теплые, будет хороший урожай.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений