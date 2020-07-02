С конца июня текущего года продукция группы компаний «DeLavant» реализуется и на площадке Wildberries

Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты, входящие в группу компаний «DeLavant», активизировали работу по реализации своей продукции на интернет-площадках. Так, на площадке Ozon, с января 2020 года торговля осуществляется по 4 позициям продукции с торговым знаком «Snacklife» (колечки и палочки). С началом торговли продукция реализовывалась на сумму порядка 100 тысяч рублей в месяц. Сумма эта постоянно растет и, по прогнозам, в ближайшее время может увеличиться в 3-4 раза.С конца июня текущего года продукция группы компаний «DeLavant» реализуется и на площадке Wildberries. Здесь пока представлено 5 позиций (колечки и палочки «Snacklife», палочки в экране (семейная упаковка)).В ближайшей перспективе владимирские хлебопеки надеются увеличить ассортимент продукции, реализуемой на площадках Ozon, и Wildberries до 8-10 позиций. Также ведутся переговоры с интернет-магазинами «Утконос», «Беру» и другими. Таким образом, продукция предприятий группы компаний «DeLavant» стала доступнее для большого количества потребителей, как в России, так и за ее пределами.- Активизация направления интернет-продаж, - комментирует ситуацию коммерческий директор группы компаний «DeLavant» Станислав Лапичев, - являлась для нас одной из приоритетных задач 2020 года. Безусловно, пандемия коронавируса придала данному процессу больше актуальности. Мы уверены в том, что наша компания с каждым месяцем будет все с большей уверенностью осваивать специфику интернет продаж, что откроет новые возможности для наших потребителей.