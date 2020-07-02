Звезда сериала Зулейха открывает глаза поздравила отца своих дочерей Алексея Учителя и его коллег с Днем режиссера. Юлия Пересильд призналась, что преклоняется перед трудом кинематографистов.

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" поздравила отцасвоих дочерей Алексея Учителя и его коллег с Днем режиссера. Юлия Пересильдпризналась, что преклоняется перед трудом кинематографистов.Артистка отметила, что считает себя счастливицей, ведь насвоем творческом пути она встречала только талантливых режиссеров. Юлия Пересильдкак-то раз побывала в шкуре постановщика, поэтому отлично понимает, как сложнаи энергозатратна эта профессия.Режиссер, по словам звезды сериала "Зулейха открывает глаза",отвечает за все на площадке. "Именноот личности зависит успех или неуспех, получилось или не получилось!" – рассудилаПересильд. Юлия добавила, что хороший постановщик может сделать невозможное и вылепить из артиста что угодно.Знаменитость призналась в любви ко всем представителям этойпрофессии. "Люблю! Каждого по–своему!" – высказалась актриса из сериала "Зулейхаоткрывает глаза".1 Июл 2020 в 1:06 PDTНапомним, что 35-летняя Юлия Пересильд воспитывает двоих детей.Дочек артистка родила от режиссера Алексея Учителя. Кинематографист старшеактрисы на 33 года. Не так давно . Старшему ребенку пары исполнилось 11 лет, младшей девочке –восемь.