На концерте в Израиле Кристина Орбакайте намекнула зрителям о непростом положении Аллы Пугачевой.

На концерте в Израиле Кристина Орбакайте намекнула зрителям о непростом положении Аллы Пугачевой.Во время выступления в Тель-Авиве певица Кристина Орбакайте не ограничилась только пением. Звезда решила поговорить с публикой на темы, далекие от собственного творчества.Орбакайте привела цитату, которую много лет назад произнесла ее мать: "Я хочу, чтобы вся злоба людская ушла в ритмы музыки!" – продекламировала со сцены певица. Далее последовало пожелание мирного неба над головой и детского счастья. К слову, в зале нашлись поклонники Пугачевой, которые дословно помнили цитату и смогли прокричать ее вместе с Кристиной.После этого Кристина Орбакайте посетовала, что видит родную мать гораздо реже, чем израильская публика. Певица попросила неравнодушных зрителей похлопать бывшей примадонне, которой уже давно не доставалось громких аплодисментов. В финале Орбакайте выразила надежду, что мама услышит бурные овации и "обязательно что-нибудь придумает", вероятно, намекая на нынешнее положение народной артистки.Отъезд Аллы Пугачевой с мужем и детьми в Израиль поставил ее старшую дочь под удар. В июне Кристине Орбакайте пришлось отменять концерты на родине, после чего она отправилась на гастроли за границу. Шоу в Тель-Авиве стало завершением ее израильского мини-тура, однако собрать полный зал в чужой стране певице оказалось не под силу.