На аэродроме Каменово прошло открытие Всероссийского чемпионата Воздушно-инженерной школы Ракетное...

На аэродроме Каменово прошло открытие Всероссийского чемпионата Воздушно-инженерной школыРакетное лето в Камешковском районе. Сегодня там - на аэродроме Каменово - прошло открытие Всероссийского чемпионата Воздушно-инженерной школы. За пусками ракет наблюдала наша съёмочная группа.Разработка самарских студентов - самый тяжелый летательный аппарат чемпионата. По плану полёта, через пятнадцать секунд после старта, "Пересмешник" должен достигнуть апогея на тысяче метров, раскрыть парашют и спуститься на нем обратно на землю.Родион Поляков (г. Самара):- Занимались этим год. Это достаточно важно для нас, для нашей студенческой жизни, просто жизни - мы выделяем на это наше свободное время.На земле спасательная система сработала чётко, хотя и совершенно невовремя. Теперь проверка в полёте. Три, два, один...Первые пять секунд полёт проходил в штатном режиме, а дальше уже нет...- Она очень сильно летит вниз...Вон че-то вылетело из неё, но ракета сама летит вниз.Капризный парашют опять сработал как-то не так.- Причем с большой скоростью. Вон, вон, вон.Координаты падения ракеты запеленгованы, к месту устремилась спасательная бригада.Арсений Радушин, глава технического совета Воздушно-инженерной школы, руководитель полигона:- Такие пуски, на самом деле интереснее, потому что в полностью успешном пуске всё понятно, всё разложено по полочкам, команда отработала полностью хорошо, а вот когда есть какая-то авария, которую команда не предусмотрела. Это всегда момент исследования, детектива: что же случилось на самом деле? И показать комиссии своё умение анализировать ошибки, анализировать сложившуюся ситуацию и находить из неё выходы, - это самое главное для инженера.В финале тринадцатого чемпионата Воздушно-инженерной школы принимает участие рекордное количество юных конструкторов - 76 команд, в том числе - из ЛНР. Ракеты на любой вкус - есть совсем простые - на водяной тяге или, например, на сахарной...Алексей Мурыгин, руководитель аэрокосмической лаборатории средней школы п. Барвихино (Московская область):- Это на карамельном топливе ракета, ракета, которая делается за семь занятий, при помощи простых инструментов, простых материалов - ну, урок труда для начальной школы.И новое направление - ЭфПиВи-дроноводство и самолётостроение. В небе машины ребят из поселка Новки Камешковского района, там есть авиационный кружок. На создание вот этого самолёта, например, было потрачено 6 месяцев.Мирон Гришин (Камешковский район), Степан Денисов (Камешковский район):- Стабилизаторы вниз были наклонены, сильно клонило вниз.- Плохо подготовились.- А в остальном было всё нормально.- Благо, полёт удался, самолёт не разбился.Владимир Радченко, руководитель проекта "Воздушно-инженерная школа", заведующий лабораторией института ядерной физики МГУ им. Ломоносова:- Проектов интересных много, но некоторые слишком интересные. Настолько, что есть большие сомнения, что они получатся. Потому что у ребят всегда желание придумать что-то такое...из ряда вон. И это не всегда получается, поэтому я боюсь пока говорить.К примеру, в прошлом году участники запустили бактерии в стратосферу. Соревнования юных авиастроителей будут походить в течение всей недели. Кроме лётных испытаний, в программе - встречи со взрослыми авиаконструкторами, экскурсии на промышленные предприятия. Организаторы уверены: многие из этих ребят свяжут свою жизнь с космосом. И впереди у них уже настоящие ракетные пуски.Никита Тарбеев, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".