Отбывающий наказание в исправительной колонии строго режима гражданин Грузии, являясь приверженцем арестантской идеологии, пытался вовлечь осужденных в деятельность запрещенной в России экстремистской организации.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с оперуполномоченными регионального Управления ФСИН России в результате оперативных мероприятий задокументирована противоправная деятельность отбывающего наказание в исправительной колонии строго режима ранее неоднократно судимого гражданина Грузии.Оперативники установили, что осужденный 47-летний мужчина, отбывая наказание за совершение тяжких преступлений в виде лишения свободы в одной из колоний Владимирской области, являясь приверженцем идеологии запрещенной в России экстремистской организации, разделяя ее основные взгляды, решил предпринять активные действия по участию в деятельности данного неформального объединения. Кроме того, с целью вовлечь в деструктивную деятельность других осужденных, мужчина организовал пропаганду идеологии криминальной субкультуры.Следователем СУ СК России по Владимирской области в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.