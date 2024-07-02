Нумеролог Юлия Борисова прокомментировала развод певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Она провела анализ гороскопа артистки.

Нумеролог Юлия Борисова прокомментировала развод певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Она провела анализ гороскопа артистки.По словам Борисовой, брак Алсу и Яна был заключен в 2006 году и основан не столько на чувствах, сколько на выгоде. По результатам расчетов нумеролога, отношения в этом браке были скорее кризисными, и рождение детей помогало им сохранить брак."По схеме расчета видно, что союз не был столь радужным, а скорее кризисным. Этот кризис в отношениях сглаживался рождением детей, что собственно и удерживало этот брак на плаву", — заявила специалист.Юлия Борисова считает, что этот брак исчерпал себя, и утверждает, что решение Алсу о разводе было правильным шагом для обоих. Она предполагает, что в 2024 году Алсу достигнет финансовой независимости и найдет новый путь самореализации. Нумеролог даже предполагает, что через полтора-два года мы можем увидеть ее в новом союзе, который она описывает как "союз по судьбе"."Этот союз исчерпал себя полностью и я считаю, что Алсу приняла правильное решение поставить точку в этой истории, что дает возможность двигаться дальше. В 2024 году она приобретает финансовую независимость, некий статус в направлении самореализации, который подключился еще с прошлого года", — отметила Борисова.Относительно мужа Алсу Юлия Борисова сообщила, что в 2024 году у него появится новая успешная тема в его карьере, что, вероятно, приведет к его переезду в другую страну. Она также отметила в гороскопе Алсу позднюю точку декрета, указывая на возможность рождения ребенка в 2026 или 2027 году.