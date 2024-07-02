Полицейские призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД, а также сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.

В целях снижения уровня аварийности и тяжести последствий в ДТП, пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, сегодня, 29 июня, на территории Гусь-Хрустального района сотрудники отдельной специализированной роты ДПС региональной Госавтоинспекции проведут рейдовое мероприятие.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД, а также сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Инспекторы готовы предпринять необходимые оперативные меры реагирования на данные сообщения.Сделать быстро это можно с помощью системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112». Телефон дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 54-16-65.