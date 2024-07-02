Гибель мужчины в реке Унже на территории Меленок привлекла внимание следователей. Тело без видимых признаков насилия обнаружили случайные прохожие 30 июня. Личность утонувшего удалось

Гибель мужчины в реке Унже на территории Меленок привлекла внимание следователей. Тело без видимых признаков насилия обнаружили случайные прохожие 30 июня. Личность утонувшего удалось установить – им оказался 68-летний местный житель. Установлено, что меленковец пошел купаться. Место, где он утонул, запрещено для плавания. Как именно он утонул, неизвестно. Следователь осмотрел место происшествия, опросил свидетелей. Обстоятельства смерти