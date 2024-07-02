Смотрите Вести в 14:30: кинотеатр Художественный - на пути к восстановлению. Что уже...

Смотрите "Вести" в 14:30: кинотеатр "Художественный" - на пути к восстановлению. Что уже сделано?Реактивная реакция- Экономят на зарплатах и реактивах для лаборатории - медики Петушинской ЦРБ жалуются на руководство больницы. Что отвечают в региональном Минздраве?Полёт нормальный- В небо над Камешковским районом взлетают ракеты...на карамельном топливе. Испытания летательных аппаратов воздушно-инженерной школы.Возрождение "Художки"- Кинотеатр "Художественный" - на пути к восстановлению. Что уже сделано?