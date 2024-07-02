Красиво снять застолье – это настоящее искусство. Ведь зритель должен словно бы оказаться за одним столом с героями фильма и кутить вместе с ними. Давайте вспомним лучшие застольные сцены из советских кинолент!

Красиво снять застолье – это настоящее искусство. Ведь зритель должен словно бы оказаться за одним столом с героями фильма и кутить вместе с ними. Давайте вспомним лучшие застольные сцены из советских кинолент!1.А – "Служебный роман";Б – "Вокзал для двоих";В – "Три тополя на Плющихе".2.А – "12 стульев";Б – "Золотой теленок";В – "Бриллиантовая рука".3.А – "Любовь и голуби";Б – "Самая обаятельная и привлекательная";В – "Где находится нофелет?"4.А – "Не может быть!";Б – "Москва слезам не верит";В – "Опасный возраст".5.А – "Когда деревья были большими";Б – "Бриллиантовая рука";В – "Берегись автомобиля".6.А – "Дайте жалобную книгу";Б – "Завтра была война";В – "Полосатый рейс".7.А – "Невероятные приключения итальянцев в России";Б – "Старики-разбойники";В – Операция "Ы" и другие приключения Шурика;ОТВЕТЫ1 – Б – "Вокзал для двоих";2 – А – "12 стульев";3 – А – "Любовь и голуби";4 – Б – "Москва слезам не верит";5 – Б – "Бриллиантовая рука";6 – А – "Дайте жалобную книгу";7 – В – Операция "Ы" и другие приключения Шурика;