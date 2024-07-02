Есть в движенье сладость и тревога. // Станция, внезапный поворот – //Жизнь моя – железная дорога, // вечное стремление вперед, – писала Маргарита Алигер. Давайте отправимся в небольшое кинопутешествие и угадаем советский фильм по кадру в вагоне поезда.

"Есть в движенье сладость и тревога. // Станция, внезапный поворот – //Жизнь моя – железная дорога, // вечное стремление вперед", – писала Маргарита Алигер. Давайте отправимся в небольшое кинопутешествие и угадаем советский фильм по кадру в вагоне поезда.1.А – "Самая обаятельная и привлекательная";Б – "Карнавал";В – "Артистка из Грибова".2.А – "Ваш ожидает гражданка Никанорова";Б – "Скорый поезд";В – "Печки-лавочки".3.А – "Карнавал";Б – "Москва слезам не верит";В – "Не горюй!".4.А – "Похождения Чичикова";Б – "Золотой теленок";В – "12 стульев".5.А – "Девчата";Б – "Королева бензоколонки";В – "Гараж".6.А – "Поезд вне расписания";Б – "Будьте моим мужем";В – "Одиноким предоставляется общежитие".7.А – "Вокзал для двоих";Б – "Зимний вечер в Гаграх";В – "Осенний марафон".ОТВЕТЫ1 – А – "Самая обаятельная и привлекательная";2 – Б – "Скорый поезд";3 -А – "Карнавал";4 – Б – "Золотой теленок";5 – А – "Девчата";6 – А – "Поезд вне расписания";7 – А – "Вокзал для двоих".