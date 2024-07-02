Есть в движенье сладость и тревога. // Станция, внезапный поворот – //Жизнь моя – железная дорога, // вечное стремление вперед, – писала Маргарита Алигер. Давайте отправимся в небольшое кинопутешествие и угадаем советский фильм по кадру в вагоне поезда.
"Есть в движенье сладость и тревога. // Станция, внезапный поворот – //Жизнь моя – железная дорога, // вечное стремление вперед", – писала Маргарита Алигер. Давайте отправимся в небольшое кинопутешествие и угадаем советский фильм по кадру в вагоне поезда.
1.
А – "Самая обаятельная и привлекательная";
Б – "Карнавал";
В – "Артистка из Грибова".
2.
А – "Ваш ожидает гражданка Никанорова";
Б – "Скорый поезд";
В – "Печки-лавочки".
3.
А – "Карнавал";
Б – "Москва слезам не верит";
В – "Не горюй!".
4.
А – "Похождения Чичикова";
Б – "Золотой теленок";
В – "12 стульев".
5.
А – "Девчата";
Б – "Королева бензоколонки";
В – "Гараж".
6.
А – "Поезд вне расписания";
Б – "Будьте моим мужем";
В – "Одиноким предоставляется общежитие".
7.
А – "Вокзал для двоих";
Б – "Зимний вечер в Гаграх";
В – "Осенний марафон".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Самая обаятельная и привлекательная";
2 – Б – "Скорый поезд";
3 -
А – "Карнавал";
4 – Б – "Золотой теленок";
5 – А – "Девчата";
6 – А – "Поезд вне расписания";
7 – А – "Вокзал для двоих".