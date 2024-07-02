9,3% жителей Владимирской области находятся за чертой бедности. Аналитики РИА Новости поделились рейтингом по доходам населения, где сравнивались: отношения среднего дохода к стоимости

9,3% жителей Владимирской области находятся за чертой бедности. Аналитики РИА Новости поделились рейтингом по доходам населения, где сравнивались: отношения среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, процент бедного населения и его изменение за 2023 год. Владимирская область заняла в нем 65 место. Среди своих соседей Владимирская область находится на самом низком месте в рейтинге.