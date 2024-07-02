Во Владимире на М-7 в результате ДТП проводилась деблокировка пострадавшего. Появилась официальная...

Во Владимире на М-7 в результате ДТП проводилась деблокировка пострадавшего.Появилась официальная информация о вчерашнем ДТП на М-7 во Владимире.Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, накануне (1 июля) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о ДТП по адресу: трасса М-7, город Владимир, улица Ноябрьская, у дома № 136 «Г».В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 21 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России - 6 человек, 2 единицы техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Берегите свою жизнь!Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области