На улице Никитской во Владимире начался ремонт дорог. Рабочие уже сняли старое покрытие и начали укладывать выравнивающий слой. Фото с места работ поделились в пресс-службе правительства

На улице Никитской во Владимире начался ремонт дорог. Рабочие уже сняли старое покрытие и начали укладывать выравнивающий слой. Фото с места работ поделились в пресс-службе правительства области. Всего отреставрируют 800 метров дорожного полотна. В планы рабочих входят: – укладка 7700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия;– замена 478 бортовых камня;– переустройство 23 люков;– формирование искусственных неровностей. Ранее