Правоохранители задержали злоумышленника при попытке скрыться c похищенным топливом.

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» во взаимодействии с коллегами из УМВД России по Владимирской области и регионального УФСБ в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована противоправная деятельность 40-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в краже дизельного топлива.По версии следствия, злоумышленник, действуя в сговоре с группой неустановленных лиц, из корыстной заинтересованности прибыл на автомобиле УАЗ к месту незаконной врезки в нефтепровод вблизи деревни Дудор, откуда похитил не менее 2 тонн дизельного топлива. По предварительной оценке, ущерб, причинённый организации, составил 100 тысяч рублей.При задержании подозреваемый предпринял попытку скрыться с похищенным, но был задержан. В его автомобиле правоохранители обнаружили ёмкости с горючим и оборудование для его откачки.Кроме этого, в ходе обысковых мероприятий по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли части конопли массой почти 100 граммов.В настоящее время следователем следственного отдела МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении гражданина возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Оперативные сотрудники полиции во взаимодействии со следствием проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление круга лиц, причастных к противоправной деятельности.Информация опубликована на портале «МВД Медиа».