Сидящий в тюрьме заключённый начал вербовать других осужденных в экстремистскую организацию.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области, с начала весны 2022 по конец весны 2024 года подозреваемый находился в тюрьме. Среди содержащихся там заключённых, мужчина пропагандировал свою идеологию.Деятельность обвиняемого смогли пресечь сотрудники СК, МВД и ФСИН России по Владимирской области. На данный момент идут следственные мероприятия для сбора и подтверждения материалов по делу.