Хирург, которого обвиняют в смерти 5-летнего мальчика в ОДКБ, не явился на судебное заседание Во...

Хирург, которого обвиняют в смерти 5-летнего мальчика в ОДКБ, не явился на судебное заседаниеВо Владимире прошло очередное судебное заседание по делу о смерти пятилетнего мальчика в ОДКБ. Подсудимый Роман Черепанов, который ранее просил рассмотреть дело в особом порядке, в зале суда так и не появился.В связи с неявкой подсудимого и отсутствием ходатайства о рассмотрении дела без него, судья Фрунзенского районного суда Анна Сорокина отложила слушание до 15 июля.Напомним, трагедия произошла в октябре 2022 - в областной детской клинической больнице. С болями в животе и подозрением на аппендицит ребенка туда доставили из Юрьев-Польской ЦРБ. Но дежурный врач - детский хирург Роман Черепанов - не счел госпитализацию необходимой.В итоге - было потеряно время, и мальчик умер. По статье "причинение смерти по неосторожности" хирургу Черепанову может грозить до 3 лет лишения свободы. Его адвокат Александр Жерепа пояснил суду, что подсудимый сейчас находится на больничном.Мама погибшего мальчика уверена: хирург просто тянет время и ждет, пока истечет срок давности, то есть - 2 года с момента совершения преступления.Лидия Малыгина, мама Тимофея:- Думаю, симулирует, конечно, с первого числа зная, что сегодня судебное заседание, он уходит на больничный, я думаю, это все сделано специально. Повториться снова, и будут всячески затягивать уголовный процесс.