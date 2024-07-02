За вырванный из земли гриб владимирцам грозит штраф до 5000 рублей Вырвал грибницу - заплати...

За вырванный из земли гриб владимирцам грозит штраф до 5000 рублейВырвал грибницу - заплати штраф. В регионе принят закон, устанавливающий административное наказание за нарушения при заготовке и сборе лекарственных и пищевых лесных ресурсов.Еще в 2007 был принят закон, который описывал, как безопасно для природы собирать ягоды и грибы. Но штрафы за нарушение правил там прописаны не были.На июньском заседании Законодательного собрания это исправили. Теперь за вырванный из земли гриб грозит наказание рублем - от 1000 до 3000.За повторное нарушение придется заплатить до 5000 рублей.Кто будет следить за лесным порядком - не уточняется. Вероятно, лесники. За каждым тихим охотником, конечно, не уследишь. Остается надеется на сознательность любителей лесных сборов.