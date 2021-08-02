2 августа 1862 году в этот день было открыто движение поездов на участке железной дороги между Владимиром и Нижним Новгородом.

2 августа 1862 году в этот день было открыто движение поездов на участке железной дороги между Владимиром и Нижним Новгородом.Протяжённость в 1862 году составляла — 410 вёрст. До 1875 года линия представляла собой одноколейный путь, сообщает пресс-служба РЖД.Московско-Нижегородская железная дорога проходила по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской губерний, связывала Центр России с Поволжьем и восточными районами страны, играла важную роль в снабжении Москвы сельскохозяйственными продуктами, а также в доставке товаров на Нижегородскую ярмарку.Первые проекты строительства Нижегородской железной дороги относятся к 1830-м годам.Практические работы велись под руководством русских инженеров, среди которых было немало выпускников института Корпуса инженеров путей сообщения (в т. ч. А. И. Дельвиг). При прокладке трассы использовали данные, полученные изыскателями при съёмке на местности во время подготовки к строительству шоссейного тракта Москва — Нижний Новгород (1845 г.). Строительные работы начались на участке Москва — Владимир (май 1858 г.); на линии Владимир — Нижний Новгород к работам приступили весной 1859 года.1872-1881 г.г. - для увеличения пропускных способностей разворачивается прокладка вторых путей,строятся новые станции. В Коврове налаживается серийный выпуск отечественных вагонов, в том числе пассажирских с водяным отоплением. Два железнодорожных училища - в Нижнем Новгороде и Коврове-начинают выпуск необходимых магистрали технических кадров.