Вынесен приговор владимирцу, осужденному за применение насилия в отношении представителя органа власти и попытку хищения.

Вынесен приговор владимирцу, осужденному за применение насилия в отношении представителя органа власти и попытку хищения.Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор ранее судимому 21-летнему жителю Владимира. Он признан виновным в покушении на тайное хищение чужого имущества и применении насилия в отношении представителя власти.Судом установлено, что 13 декабря 2020 года сотрудник полиции заметил на улице находящегося в розыске за покушение на хищение из магазина двух бутылок коньяка Л. и предложил последнему добровольно проследовать в отделение полиции.Не желая быть задержанным, злоумышленник ударил сотрудника полиции рукой по голове, после чего предпринял попытку убежать. Полицейский догнал его и повторно потребовал пройти с ним, но преследуемый нанес представителю власти несколько ударов ножом в шею и лицо, после чего скрылся с места преступления.Ранение оказалось не тяжелым, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Вину в содеянном подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.