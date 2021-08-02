Вчера около 17:00 на спасательный пост на озере Старка прибежали два молодых человека и сообщили дежурившим спасателям, что утонула женщина.

Вчера около 17:00 на спасательный пост на озере Старка прибежали два молодых человека и сообщили дежурившим спасателям, что утонула женщина.Пострадавшая находилась уже на берегу, когда подбежали спасатели, рассказывает "Ковров сегодня". Как выяснилось позже, женщина плыла по поверхности воды вниз головой. Отдыхающие обратили на это внимание и вытащили ее на берег.Через несколько минут оказания спасателями первой медицинской помощи самостоятельное дыхание и сердцебиение у пострадавшей восстановились. Спасатели контролировали ее состояние до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Женщину госпитализировали.Чуть не утонувшая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, она поспорила, что переплывет озеро в обе стороны, но не смогла.Благодаря внимательности и быстрой реакции отдыхающих и грамотной работе спасателей ковровчанку удалось спасти.фото: vk.com/zametkispasatelya