В России стартовала реализация президентской инициативы по поддержке учеников школ и их семей.

В России стартовала реализация президентской инициативы по поддержке учеников школ и их семей.В начале июля 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям с детьми", который предполагал выделение по 10 тысяч рублей на каждого российского школьника. В соответствии с документом президентскую программу поддержки планировалось реализовать в период с августа по декабрь текущего года.Чуть позднее правительство России утвердило порядок выплат и назначило датой начала исполнения указа 16 августа. Однако главу государства это не устроило: Путин поручил начислять пособия уже со 2 августа, пишетКабинет министров выделил на эти цели 204 миллиарда рублей. Согласно инициативе Путина, деньги могут получить родители, усыновители и опекуны всех детей в возрасте от шести до 18 лет. Средства также полагаются инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят школьную программу в интернатах и общеобразовательных учреждениях, сообщаетПодать заявление на выплату можно как удалённо через сайт госуслуг или при личном обращении в отделение Пенсионного фонда России. При этом необходимо предоставить свидетельства о рождении детей, данные паспорта и СНИЛС родителей, опекунов и ребёнка. Приём заявлений на получение господдержки начался 15 июля и продлится до 1 ноября 2021 года, передаёт