В Москве состоялась премьера сериала Игры, посвященного Олимпиаде-80. На Кинопоиске он будет доступен с 3 августа. Уже сегодня понятно, что это самый масштабный и ожидаемый фильм видеосервиса. О съемках корреспонденту Дни.ру рассказал режиссер Евгений Стычкин.

В Москве состоялась премьера сериала "Игры", посвященного Олимпиаде-80. На "Кинопоиске" он будет доступен с 3 августа. Уже сегодня понятно, что это самый масштабный и ожидаемый фильм видеосервиса. О съемках корреспонденту "Дни.ру" рассказал режиссер Евгений Стычкин.Летние Олимпийский игры 1980 года готовились шесть лет. Решение впервые провести их в Восточной Европе было объявлено на 75-й сессии МОК 23 октября 1974 года в Вене. Несколько раз Игры были под угрозой срыва, переноса или отмены, некоторые страны решили их бойкотировать. Но все равно состязания в Москве, Мытищах, Таллине, Ленинграде и Минске прошли на высочайшем уровне."Олимпиада-80 – это абсолютно гениальный момент в жизни нашей страны, – убежден Евгений Стычкин. – Про него мы все думаем, что это хорошо. Про все остальное есть разные мнение, а Олимпиада – это гарантировано победа. Причем ничего глобального про нее до сих пор не было снято, вот мы и решили это исправить".Стычкин решился на очень серьезный шаг, когда взялся за этот 8-серийный фильм. И подошел к делу серьезно. По его словам, пришлось поднять множество архивов, пересмотреть документальные кадры, многие из которых потом вошли в картину."Мы очень долго вели отбор актеров, и я абсолютно доволен", – улыбается Стычкин. В картине снялись Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, Григорий Верник, Леонид Каневский...