Горьковская железная дорога направила на реализацию Коллективного договора ОАО «РЖД» в границах ГЖД 3,6 млрд рублей в I полугодии 2024 года.

Такие итоги были озвучены на социально-экономическом форуме Горьковской магистрали, прошедшем в столице Приволжья. На нем работники ГЖД обсуждали выполнение отраслевого соглашения и коллективных договоров ОАО «РЖД» и ДЗО.Делегаты мероприятия подчеркнули, что фиксируется устойчивый рост уровня заработной платы железнодорожников. Так, средняя заработная плата в границах ГЖД составляет порядка 80 тыс. рублей, что на треть выше, чем в смежных отраслях субъектов Российской Федерации, расположенных в границах железной дороги.Как отметил начальник Горьковской железной дороги – Филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, за 6 месяцев 2024 года на дополнительное поощрение и премирование работников магистрали было направлено около 400 млн рублей. Каждый железнодорожник – высококвалифицированный специалист, а в целом ГЖД – это коллектив, способный в кратчайшие сроки трансформировать процессы под новые вызовы и потребности грузовладельцев, пассажиров и в целом экономики страны.Подчеркнем, что в соответствии с условиями Коллективного договора в компании с начала года была проиндексирована заработная плата: с 1 февраля – на 4%. Социальный пакет работников ОАО «РЖД» составляет свыше 45 тыс. рублей.Подводя итоги, Сергей Дорофеевский поздравил всех коллег-железнодорожников с наступающим профессиональным праздником, пожелав им продолжать добросовестно выполнять намеченные планы и реализовать масштабные национальные проекты.Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проходит по территории 15 субъектов Российской Федерации, среди которых 8 областей (Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская), 6 республик (Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан) и Пермский край.