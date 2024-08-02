Советский черно-белый художественный фильм-сказка Золушка был снят на киностудии Ленфильм режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца. С 1947 года она остается любимым у зрителей. Давайте вспомним его вместе!

Советский черно-белый художественный фильм-сказка "Золушка" был снят на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца. С 1947 года она остается любимым у зрителей. Давайте вспомним его вместе!1. Чем лично не занимался король в 5 часов утра перед балом?А. Не вытирал пыль на парадной лестнице;Б. Не оказался от престола;В. Не купал принца в ванной.2. Какая участь постила родную сестру жены Лесничего?А. Она стала крестной Золушки;Б. Ее съел людоед, отравился и умер;В. У нее вообще не было сестры.3. Как звали сводных сестер Золушки?А. Анна и Марианна;Б. Изабель и Марибель;В. Саша и Параша.4. Продолжите цитату Мачехи: "Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю... Упрашиваю, очаровываю...А. ...Покоряю и покоряюсь;Б. ...Добываю и добиваюсь;В. ...Поражаю и поражаюсь.5. Из чего сделала розу для сестриц Золушка?А. Из атласных лоскутков;Б. Из шелковых ниток;В. Из старого платья.ОТВЕТЫ1. – В. Не купал принца.2. – Б. Ее съел людоед, отравился и умер;3. –А. Анна и Марианна;4. – Б. ...Добываю и добиваюсь;5. – А. Из атласных лоскутков.