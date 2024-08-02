Советский черно-белый художественный фильм-сказка Золушка был снят на киностудии Ленфильм режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца. С 1947 года она остается любимым у зрителей. Давайте вспомним его вместе!
Советский черно-белый художественный фильм-сказка "Золушка" был снят на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро по сценарию Евгения Шварца. С 1947 года она остается любимым у зрителей. Давайте вспомним его вместе!
1. Чем лично не занимался король в 5 часов утра перед балом?
А. Не вытирал пыль на парадной лестнице;
Б. Не оказался от престола;
В. Не купал принца в ванной.
2. Какая участь постила родную сестру жены Лесничего?
А. Она стала крестной Золушки;
Б. Ее съел людоед, отравился и умер;
В. У нее вообще не было сестры.
3. Как звали сводных сестер Золушки?
А. Анна и Марианна;
Б. Изабель и Марибель;
В. Саша и Параша.
4. Продолжите цитату Мачехи: "Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю... Упрашиваю, очаровываю...
А. ...Покоряю и покоряюсь;
Б. ...Добываю и добиваюсь;
В. ...Поражаю и поражаюсь.
5. Из чего сделала розу для сестриц Золушка?
А. Из атласных лоскутков;
Б. Из шелковых ниток;
В. Из старого платья.
ОТВЕТЫ
1. – В. Не купал принца.
2. – Б. Ее съел людоед, отравился и умер;
3. –
А. Анна и Марианна;
4. – Б. ...Добываю и добиваюсь;
5. – А. Из атласных лоскутков.