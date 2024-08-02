Памятное мероприятие, посвященное 94-ой годовщине создания Воздушно-десантных войск, прошло сегодня у мемориала «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте. От имени мэра десантников

Памятное мероприятие, посвященное 94-ой годовщине создания Воздушно-десантных войск, прошло сегодня у мемориала «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте. От имени мэра десантников поздравил глава администрации Ленинского района Сергей Литвинкин. Он сам проходил службу в «крылатой пехоте». Из пресс-релиза мэрии Сергей Литвинкин отметил, что многие поколения десантников вписали яркие страницы в историю нашей армии, достойно выполняя свой долг,