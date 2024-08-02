Обновление парка лесопожарной техники продолжается. Сегодня, 2 августа, во Владимирский лесхоз передали тракторы, эвакуаторы и микроавтобусы, сообщили в правительстве области. Деньги на

Обновление парка лесопожарной техники продолжается. Сегодня, 2 августа, во Владимирский лесхоз передали тракторы, эвакуаторы и микроавтобусы, сообщили в правительстве области. Деньги на покупку двух эвакуаторов на шасси ГАЗ-33086 и трех тракторов МТЗ Беларус были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология». 9 микроавтобусов УАЗ закупили на областные средства. В этом году из-за жаркой погоды