По словам представителя Роспотребнадзора, эпидситуация на территории Владимирской области стабилизировались и вышла на плато по заболеваемости. Уже больше двух недель количество

По словам представителя Роспотребнадзора, эпидситуация на территории Владимирской области стабилизировались и вышла на плато по заболеваемости. Уже больше двух недель количество заболевших ковид-19 остается на прежнем уровне. На это тут же среагировали городские больницы в регионе. Постепенная стабилизация эпидситуации позволяет выводить часть коек под плановых пациентов. Светлана Григорян, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения: