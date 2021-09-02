За минувшую среду в Московской области было выявлено 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Балашиха ..

За минувшую среду в Московской области было выявлено 614 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.Балашиха уже несколько дней подряд удерживает лидерство среди округов Подмосковья по напряжённости коронавирусной ситуации: за сутки там заболели 77 человек. На втором месте находится Солнечногорск с 40 инфицированными, а за ним следуют Воскресенск и Химки с 36 и 35 заболевших соответственно, сообщает сайт "".