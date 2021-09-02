В этот день православные верующие отмечают день пророка Самуила. Святой считается покровителем всех мужчин.

В этот день православные верующие отмечают день пророка Самуила. Святой считаетсяпокровителем всех мужчин.История2 сентября христиане вспоминают библейскогопророка Самуила. В народе праздник называют – Самойлов день. Имя Самуила переводится как "услышанный Богом". С юности святой мог предсказывать разные события. Первым его откровением стало предсказаниепадения дома судьи. По легенде, таким образом Господь наказал его за грехи и нескромное поведение его сыновей.Что нельзя деньВ этот день на Руси запрещалось оставлять малышей безприсмотра даже на короткое время. Люди верили, что к оставленному одному чаду могут прийтизлые духи и наслать на него страшные болезни.Также 2 сентября нельзя было стричься. Считалось,что подобным образом можно укоротить свою жизнь. Не рекомендуется и ругаться в Самойлов день. Кроме того, наши предки верили, что 2 сентября не подходит для принятия решений, связанных с любовными отношениями и семейной жизнью.ТрадицииВ этот день наши пращуры жарили картошку с грибами. Они полагали, что блюдо привлечет богатый урожай. Также в меню обязательно была свекла. Свекольные блюда ставили на стол в надежде, чтонезамужние девушки семьи вскоре найдут свое счастье. Также 2 сентября было принято радовать родных мужчин – сына, брата, отца, мужа и других.ПриметыЕсли на Самойлов день щедрый урожай рябины — к дождливой осени. Если облака находятся очень низконад головой, то это к ненастью, но когда они высоко над землей, значит погода будет хорошей. Если увидеть много мышей, то это к холодной зиме.Именины2 сентября свои именины отмечают Александр,Лев, Степан, Тимофей, Виктор, Иван, Максим, Владимир, Федор и Николай.