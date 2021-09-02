Постепенная стабилизация эпидситуации позволяет выводить часть коронавирусных коек под плановых пациентов. По состоянию на 2 сентября в больницах Владимирской области развёрнуто 1582 места ..

Постепенная стабилизация эпидситуации позволяет выводить часть коронавирусных коек под плановых пациентов. По состоянию на 2 сентября в больницах Владимирской области развёрнуто 1582 места для пациентов с ковидом. Свободна - 581 койка.«С 9 сентября плановый приём возобновляет Собинская районная больница, в скором времени к ней присоединится Судогодская ЦРБ имени Поспелова», – проинформировала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.Уже несколько недель подряд не регистрируется рост заболеваемости.Среди трудоспособного населения в возрасте 30-49 лет за неделю заболело 462 человека, или 33,5%. В возрастной группе 50-64 года - 337 человек или 29,7%, в возрасте 65 и старше – 266 человек или 21,2%, в возрасте от 18 до 29 лет – 141 человек или 9,5%.Особое внимание уделяется вопросам тестирования населения. На сегодняшний день этот показатель снижен до 163,5 тестов на 100 тысяч населения в сутки, хотя должен составлять не менее 200 исследований.«На прошлой неделе в регион поступила большая партия вакцины в количестве более 120 тысяч доз. Первым компонентом провакцинировано более 288 тысяч человек, полностью курс прошли более 227 тысяч человек», – уточнила Светлана Григорян.На брифинге также добавили, что в регионе нет предпосылок для снятия ограничений.«Многое зависит от нас самих, мы привыкли долго думать, принимать решения, слушать недостоверную информацию «сарафанного радио». И чем дольше мы будем тянуть с прививкой, тем дольше ситуация с заболеваемостью будет напряжённой. Особенно призываю вакцинироваться активное население, которое привыкло быть мобильными, много путешествовать, вести здоровый образ жизни – студентов и молодёжь. Ведь прививка доступна и бесплатна, а сдача ПЦР-тестов – нет», – подчеркнула Марина Колтунова.