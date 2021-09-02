В результате аварии пострадали пять человек.

Двое сотрудников ППС Александровского района помогли подросткам, . Об этом сообщает «МВД Медиа».Ночью 30 августа машина с пятью молодыми людьми врезалась в дерево и загорелась.«Горящее авто во время патрулирования заметили старший сержант полиции Максим Силантьев и младший сержант полиции Илья Рябчиков. Полицейские незамедлительно направились на помощь, одновременно передав информацию в дежурную часть. Рядом с пылающим «ВАЗом» полицейские увидели троих подростков, один из которых был без сознания, а двое других с трудом могли передвигаться. Они перенесли ребят на безопасное расстояние. Ещё двое участников аварии смогли отойти самостоятельно подальше от машины. Спустя считанные минуты произошёл взрыв бензобака», - рассказали в пресс-службе МВД.Благодаря оперативным действиям сотрудников, удалось избежать возможных трагических последствий. Пострадавших передали бригаде медиков.Руководство МВД представило Илью Рябчикова и Максима Силантьева к поощрению.Пожарные потушили загоревшийся автомобиль. На происшествие выезжали 14 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 6 спасателей и 2 единицы техники.Напомним, что по данному факту возбуждено уголовное дело.