Зеленского на переговорах с Байденом устроило все, кроме атмосферы.

Зеленского на переговорах с Байденом устроило все, кроме атмосферы.Долгожданная для президента Украины Владимира Зеленского встреча с американским лидером Джо Байденом после нескольких переносов и ряда сопутствующих скандалов все-таки состоялась. Вечером 1 сентября политики встретились в Белом доме. По итогам переговоров с Байденом Зеленский пожаловался на "не совсем солнечную атмосферу".В целом глава Незалежной положительно оценил свой визит в Вашингтон. В эфире телеканала "Украина 24" он назвал переговоры с американским коллегой "мужским разговором". Зеленский подчеркнул, что Байден не проявил негативного отношения ни к нему, ни к его команде, ни вообще к Украине.Конечно, отсутствие негативного отношения может свидетельствовать и о безразличии американского президента к проблемам Украины, ведь раньше Байден и его команда постоянно требовали от Зеленского проведения антикоррупционных реформ. Так или иначе, атмосфера на этой встрече главу Незалежной почему-то не устроила. Зеленский сказал журналистам, что она была не всегда солнечной.Чем конкретно ему не угодил Байден, трудно определить по горячим следам. Переговоры президентов Украины и США продлились два часа, но конкретных итогов озвучено не было. Американская сторона ограничилась стандартными заявлениями о полной поддержке Украины.Итоговой совместной встречи политиков с журналистами тоже не состоялось. Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что Байден с Зеленским.