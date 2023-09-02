Археологи рассказали о новейших находках из Муромских могильников во Владимирской области Здесь...

Археологи рассказали о новейших находках из Муромских могильников во Владимирской областиЗдесь расположено 9 муромских могильников, на большей части из которых раскопано по несколько погребений в начале-середине ХХ веков. Более масштабные работы проводились только на Звягинском (Чулковском) могильнике, где в 70–90-е гг. было раскопано 94 погребения, сообщает Институт археологии.На территории памятника было заложено два раскопа общей площадью почти 200 квадратных метров и исследовано 11 погребений, в которых изучено 13 захоронений (два погребения были парными). Все погребения, кроме одного, совершены по обряду ингумации, ориентированы головой в северном направлении. Благодаря глинистым грунтам, впервые для муромы нам удалось зафиксировать остатки погребальных конструкций. Они прослежены на дне могил по периметру погребения в виде отпечатков с крестообразными углами.Отличительной особенностью исследованной части могильника является преобладание мужских захоронений. Из двенадцати (с учетом 2022 г.) захоронений, исследованных в раскопе 1, только четыре были женскими. Все мужчины погребены с оружием, в составе которого присутствовали копья, топоры и пешни. В четырех мужских захоронениях в области пояса обнаружены по два дирхема. В погребении 7 в кошельке лежала целая монета, обрезанная половинка и еще небольшой фрагмент. В погребении 2 найдено 5 свинцовых гирек.Фото archaeolog.ru