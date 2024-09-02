Отец Филиппа Киркорова находится в больнице.

Отец Филиппа Киркорова находится в больнице.Народный артист России Бедрос Киркоров по сообщениям СМИ, попал в реанимацию в тяжелом состоянии. По слухам, у отца Филиппа Киркорова обнаружен отек легких. Позже представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что родитель исполнителя постоянно общается с сыном по телефону и его состояние нельзя назвать тяжелым, как пишут в СМИ. Однако причину госпитализации Успенская не указала.В последнее время здоровье 92-летнего Бедроса начало подводить. До начала лета ему было трудно передвигаться, но в июне он хвалился, что снова начал ходить сам. Женщина, которая находится рядом с ним и во всем ему помогает, сиделка Татьяна, не дает пожилому артисту сникнуть и постоянно мотивирует его. Именно она настаивает на ежедневных занятиях, поднимает Бедросу Киркорову настроение и моральный дух. Перед сыном артиста женщина отчитывается о том, как его родитель провел день, что Филиппу тоже очень импонирует.Несмотря на неполадки со здоровьем, артист старается жить активной жизнью. В прошлом году он уже попадал в руки медиков на фоне проблем с сердцем. Также ему понадобилась скорая помощь во время одного из приступов астмы.Однако про личную жизнь заболевший Киркоров тоже не забывает. Не так давно он расстался со своей супругой Людмилой, с которой прожил в браке 25 лет, а затем завел отношения с 43-летней блондинкой. После нее была 57-летняя подруга сердца. Что сейчас на амурном фронте Бедроса пока неизвестно.