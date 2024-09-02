Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приняли участие в линейке ко Дню знаний в Гимназии им. Примакова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приняли участие в линейке ко Дню знаний в Гимназии им. Примакова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.«В Подмосковье сегодня пошли в школу 1 миллион 85 тысячдетей – это на 38 тысяч больше, чем в 2023. Я хочу, дорогие ребята, пожелатьвам провести это время дружно, сплоченно, с полной самоотдачей, в труде»,сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.Гимназия им. Примакова в подмосковном Одинцове представляетуникальные образовательные возможности, заявил министр иностранных дел РФСергей Лавров. По его словам, важнейшим для учеников этого гуманитарногокластера является сохранение истории и традиций.«Гимназия носит имя человека, который был учителем многихпоколений дипломатов, ученых, людей разных профессий»,– подчеркнул Лавров.В этом году в гимназии будут обучаться почти 1,1 тыс. школьникови 285 дошкольников из 48 регионов РФ. В предстоящем октябре исполняется 95 летсо дня рождения Евгения Примакова – советского и российского дипломата,востоковеда и экономиста, в честь которого названо образовательное учреждение.Гимназия оснащена современной образовательной и спортивнойинфраструктурой. Она состоит из учебных аудиторий, лабораторий, залов дляфизической активности. В этом году на ее базе запустили региональный центринновационных практик «Предшкола».В гимназии также будет работать центр сопровождения сборныхРФ на международных олимпиадах. Он запущен в рамках федерального проекта «Успехкаждого ребенка» (входит в нацпроект «Образование»).Напомним, что гимназия им. Примакова занимает второе местов общероссийском рейтинге школ по конкурентоспособности выпускников всоциально-гуманитарных направлениях.Кроме того, это образовательное учреждение четвертый годподряд является лидером образования в Московской области.