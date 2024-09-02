Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приняли участие в линейке ко Дню знаний в Гимназии им. Примакова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приняли участие в линейке ко Дню знаний в Гимназии им. Примакова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«В Подмосковье сегодня пошли в школу 1 миллион 85 тысяч
детей – это на 38 тысяч больше, чем в 2023. Я хочу, дорогие ребята, пожелать
вам провести это время дружно, сплоченно, с полной самоотдачей, в труде»,
–
сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Гимназия им. Примакова в подмосковном Одинцове представляет
уникальные образовательные возможности, заявил министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров. По его словам, важнейшим для учеников этого гуманитарного
кластера является сохранение истории и традиций.
«Гимназия носит имя человека, который был учителем многих
поколений дипломатов, ученых, людей разных профессий»,
– подчеркнул Лавров.
В этом году в гимназии будут обучаться почти 1,1 тыс. школьников
и 285 дошкольников из 48 регионов РФ. В предстоящем октябре исполняется 95 лет
со дня рождения Евгения Примакова – советского и российского дипломата,
востоковеда и экономиста, в честь которого названо образовательное учреждение.
Гимназия оснащена современной образовательной и спортивной
инфраструктурой. Она состоит из учебных аудиторий, лабораторий, залов для
физической активности. В этом году на ее базе запустили региональный центр
инновационных практик «Предшкола».
В гимназии также будет работать центр сопровождения сборных
РФ на международных олимпиадах. Он запущен в рамках федерального проекта «Успех
каждого ребенка» (входит в нацпроект «Образование»).
Напомним, что гимназия им. Примакова занимает второе место
в общероссийском рейтинге школ по конкурентоспособности выпускников в
социально-гуманитарных направлениях.
Кроме того, это образовательное учреждение четвертый год
подряд является лидером образования в Московской области.