Светский обозреватель и шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал внешний вид изменившегося Филиппа Киркорова, народного артиста России.

Светский обозреватель и шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал внешний вид изменившегося Филиппа Киркорова, народного артиста России.В последние годы Филипп Киркоров весьма активно экспериментирует со своей внешностью. Более того, он прибегнул к пластическим операциям, чтобы избавиться от десятков лишних килограммов. Он не только добился стройной фигуры, но и обзавелся "кубиками" на животе. Позже артист увлекся нанесением татуировок на свое тело.Преображение Филиппа Киркорова мало кого оставляет равнодушным. Например, о новой внешности артиста высказался Отар Кушанашвили, рассматривая кадры с недавнего светского мероприятия. Шоумен прокомментировал то, как певец хвастался бицепсами перед журналистами на красной дорожке "Новой волны". Тогда исполнитель говорил, что накачал их самостоятельно.В новом выпуске ютуб-шоу "Каково?" Кушанашвили дал понять, что сомневается в словах Киркорова о ежедневных занятиях спортом. Отар обратился к статье, в котором говорится о возможном применении Филиппом синтола для увеличения объема двуглавым мышцам между локтями и плечами."Руки выглядят неестественно. Пропорции нарушены", – прочитал светский обозреватель.Также Отар Кушанашвили обратил внимание на то, как исполнитель придал объем своим бицепсам – сложил руки, подложив кисти под мышцы. "57 лет ему. Филипп Бедросович, мы еще в детстве знали, что так подчеркивается [мускулатура]", – сказал шоумен, подняв на смех Киркорова.