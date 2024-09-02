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<a href="https://33live.ru/novosti/02-09-2024-polet-mks-parad-planet-i-tumannost-vual-chto-mozhno-uvidet-v-nebe-nad-vladimirom.html" target="_blank">Полет МКС, парад планет и туманность Вуаль – что можно увидеть в небе над Владимиром</a> - Над Владимиром пролетает Международная космическая станция. В ближайшую неделю её можно наблюдать глубокой ночью. Например, во вторник она пролетит над нами дважды — в 2:29 ночи и 4 утра.