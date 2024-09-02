Над Владимиром пролетает Международная космическая станция. В ближайшую неделю её можно наблюдать глубокой ночью. Например, во вторник она пролетит над нами дважды — в 2:29 ночи и 4 утра.
Над Владимиром пролетает Международная космическая станция. В ближайшую неделю её можно наблюдать глубокой ночью. Например, во вторник она пролетит над нами дважды — в 2:29 ночи и 4 утра. Настоящий подарок ко Дню знаний, говорят астрономы. Определить МКС несложно. Станция выглядит в форме яркой передвижной звезды. Наталья Малинина, лектор Владимирского планетария Международная космическая станция движется