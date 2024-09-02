Новая школа на 1100 мест сегодня распахнула двери для учеников. Однако чтобы это случилось, прокуратуре пришлось много раз «подгонять» неторопливого подрядчика. Контракт на строительство

Новая школа на 1100 мест сегодня распахнула двери для учеников. Однако чтобы это случилось, прокуратуре пришлось много раз «подгонять» неторопливого подрядчика. Контракт на строительство этой школы был заключен 15 апреля 2022 года между администрацией г. Коврова и ООО«Ремстройгарант». За почти один миллиард рублей подрядчик должен был возвести школу на 1100 мест в срок до 1