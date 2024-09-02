Комика Гарика Харламова сняли рядом с бывшей женой.

Комика Гарика Харламова сняли рядом с бывшей женой.Гарик Харламов и Кристина Асмус официально оформили развод в 2020 году после восьми лет брака. С того времени каждый из них начал строить свою личную жизнь. Артистка уже успела побыть в романтических отношениях с коллегой по цеху, который оказался абьюзером. Комику повезло больше. Он встретил актрису Катерину Ковальчук, на которой этим летом женился.Создав новую "ячейку общества", Харламов не забывает о старой семье. Спустя несколько недель после свадьбы резидент Comedy Club уехал к Асмус и дочери Анастасии ради совместного времяпрепровождения в День знаний. Артисты воссоединились на время ради наследницы, которая пошла в 5 класс.В недавнем интервью Гарик Харламов признался, что хочет еще детей. По словам юмориста, он вместе с женой активно над этим работает. Как отметил артист, дочь Анастасия также мечтает о брате или сестре. Комик воспринимает желание ребенка как вполне естественное.Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук зарегистрировали брак в начале июня 2024 года. Свадьбу же пара сыграла лишь спустя два месяца. На пышном торжестве собрались не только родственники, но и звездные гости – Сергей Бурунов, Денис Дорохов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев и другие.